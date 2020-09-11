بدوى حميدة يكشف أسباب تدوير الحكام فى مباريات الدورى

سلط الحكم السابق بدوى حميدة الضوء على سياسة التدوير لحكام الساحة وال var بالدورى الممتاز خلال الموسم الجاري.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة وعضوية كل من : فهيم عمر وأيمن دجيش ومحمد فاروق وسيد مراد وجمال صدقى وحمدى القاضى ومهند دبا.

قال بدوى حميدة فى تصريحات له : طرح سؤال ف الفترة الاخيرة عن تكرار الحكام وظهورهم كثيرا وكان لابد من التسؤال والرد علي العامة من المشاهدين قبل الحكام وانا كنت من العامة فى منتهي الدهشة ولكنني بحثت وتسألت وعرفت أن هذا ناتج عن دون قصد.

Advertisements

تابع : هذا هو المتاح ف ظل ال var وكيف ولماذا ؟؟؟؟؟ الجواب !!!أنه يوجد ف مصر ١٩ حكم فقط معهم رخصة ال var بالاضافة لحكام الvar الحاصلين علي الرخصة وللتبسيط لا يستطيع حكم ساحه أن يدير مباراة ألا اذا كان حاصلا علي رخصه وفى ظل هذا العدد البسيط كان لابد تكرار الحكام.

اضاف : وللعلم كانت الاعداد والدورات ستزيد لو وباء فيروس كورونا ولكن الان هناك مطالبات بعمل دورات لانه يوجد الكثير من الحكام ظلم وعندما يزيد عدد الحكام تصبح الاختيارات متاحة وهذه مشكلة تعانيها اللجنه بتكرار الحكام ولكن مابيد الحيلة.

اختتم حديثه قائلا : اردت التوضيح بشي خافي علي البعض وتمنياتنا للتحكيم والحكام بالتوفيق والنجاح.