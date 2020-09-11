فسخ التعاقد مع جاريدو.. الوداد في ورطة قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي ورطة حقيقية قبل مواجهة النادى الأهلي خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن منافسات نصف دورى أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك بعد فسخ مجلس إدارة الفريق المغربي التعاقد مع الاسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق بعد سوء النتائج فى الدورى المحلي.

وأثار قرار فسخ عقد مدرب الوداد الرياضي، خوان كارلوس جاريدو، استياء جماهر الوداد وسادت حالة من التذمر من استمرار سيناريو توالي المدربين على الفريق في موسم واحد.

ووجهت الجماهير فور علمها بنبأ رحيل جاريدو عن الفريق انتقادات واسعة على سوء القرار المتخذ من قبل رئيس الفريق سعيد الناصيري باعتبار ان ظروف الوداد لا تسمح له بتغيير المدرب بقدر ما تدفعه إلى البحث عن الاستقرار والاستعداد للمباريات المقبلة وخاصة المتعلقة بأبطال إفريقيا ومواجهة النادى الأهلي الى جانب أن فسخ التعاقد سزف يكلف الوداد دفع قيمة شرطه الجزائي الذي يتضمنه العقد المبرم بينهما.

وتولى تدريب الوداد المغربي ليونيل مدربين منذ انطلاق الموسم الحالي ورحلوا وهم الصربي زوران مانولوفيتش و عبد الإله صابر وسيباستيان دو سابر و جاريدو الذي غادر الفريق مؤخرا ليتولى المهنة خلفا له الأرجنتيني ماجوندى.