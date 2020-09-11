وليد شعبان: سياسة تدوير الحكام في الدوري الممتاز منطقية

قال وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق الحكم السابق إن سياسة التدوير لحكام الساحة وال var بالدورى الممتاز خلال الموسم الجاري منطقية.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة وعضوية كل من: فهيم عمر وأيمن دجيش ومحمد فاروق وسيد مراد وجمال صدقى وحمدى القاضى ومهند دبا.

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وأضاف وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد : لابد أن يشترك فى إدارة المباريات الحكام على رخصة V.A.R ولذلك الوجوه التحكيمية يتم تكرارها فى المباريات التى تقام ضمن منافسات بطولة الدورى المحلة وهذا أمر منطقى.

أضاف؛ ولكن لابد من توسيع القاعدة وعقد دورات لبقية الحكام للحصول على الرخصة حتى يتسنى توسيع القاعدة والدفع بحكام أخرين ومنح الفرصة الى العناصر الشابة تمهيدا لاعداد كوادر تحكيمية فى المستقبل.

وأوضح انه رغم أن التدريب على الحصول على الرخصة يحتاج لوقت ليس بالقليل حيث يحتاج الحكم إلى ٦ شهور على الاقل للتدريب بإحترافية على تقنية الفيديو المعروفة ب var.