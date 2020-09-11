ويطمح الإسماعيلي بقيادة مدربه أحمد العجوز في تحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين وضع الدراويش في جدول ترتيب الدوري المصري.
تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم الجمعة:
حراسة المرمى: محمد مجدي
خط الدفاع: محمود البدري - باهر المحمدي - محمد هاشم - أحمد أيمن.
خط الوسط: دونجا - عماد حمدي - بيكيتي - همام طارق.
الهجوم: عبد الرحمن مجدي -محمد الشامي.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، بفارق 16 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع بـ 30 نقطة.
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