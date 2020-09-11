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فاركو يواجه الأوليمبي استعدادًا للقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يواجه الأوليمبي استعدادًا للقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، مواجهة ودية، قوية، خارج ملعبه، مع نظيره، فريق الأوليمبي، بملعب عز الدين يعقوب، في الرابعة من عصر غداً السبت، ضمن استعدادات الفريقان، لعودة دوري القسم الثاني.

ولعب فاركو، مؤخراً، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مع حرس الحدود 1-1، وتغلب على الترسانة 1-0، وسيراميكا 1-0، وسبورتنج 1-0، وتعادل مع بني سويف، 1-1ـ وفاز على الحمام 3-1.

كما خاض الأوليمبي، 4 لقاءات ودية، فاز خلالهم على فريق كابيتال إف سي 3-0، ودلفي 3-1، والرجاء 1-0، ودمنهور 1-0.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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