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المقاصة يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم محمد إبراهيم

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التوقيع مع أحد مواهب الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، أن المارد الأحمر نجح في الحصول على توقيع محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة ونجم الزمالك السابق، بالموسم الجديد.

وأوضح وليد هويدي مدير الكرة في مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم يستحق المشاركة في أفضل الدوريات الأوروبية، معربًا عن أمله، في أن يستمر على هذا الأداء، لأنه بلا شك من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، بالوقت الحالي.

وتابع: "لم يصل عروض رسمية للاعب من أي ناد حتى الآن، ولكن بشكل ودي هناك العديد من المفاوضات مع وكيله".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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