نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غموض بشأن رحيل سواريز عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية اليوم أن لويس سواريز نجم برشلونة يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

أشارت تقارير أخرى بأن اللاعب الأوروجوياني أوقف المفاوضات مع "البيانكونيري" لإعادة النظر في خططه، كما أعلنت قناة TV3 حيث لا يستبعد اللاعب خيار البقاء في برشلونة لمدة عام إضافي.

كما أكدت شبكة كواترو بأن سواريز يفضل الانتقال لأتلتيكو مدريد بدلاً من يوفنتوس، حيث وضعت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت سواريز على غلافها الرئيسي بعنوان قصير وواضح، مما يؤكد أن اللاعب ما زال في اهتمامات يوفنتوس وقريب من الانتقال له.

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وأشارت التقارير بأن اللاعب يدرس في الوقت الحالي اللغة الإيطالية، والتي سوف يتعين عليه اجتيازها للحصول على الجواز الإيطالي، والذي سوف ينهي انضمامه ليوفنتوس.

وتشير التقارير أن هذا الاختبار قد يكون الخميس المقبل في بيروجيا، حيث ينتظر مسؤولو "البيانكونيري" اجتياز اللاعب له بنجاح على الرغم من حالة الارتباك داخل وسائل الإعلام الإيطالية التي تؤكد بأن البيانكونيري عرض 50 مليون يورو لضم ألفارو موراتا.

وعلى أي حال في إيطاليا ما زالت هناك حالة من التفائل، ويؤكدون أن اختيار بيرلو هو لويس سواريز، وسوف يبذل يوفنتوس كامل جهودة لإقناع الأوروغوياني إن لم يكن كذلك بالفعل.