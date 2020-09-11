نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة في ضيافة الداخلية وديًا في المقال التالي
وخاض الغزل، مباراة ودية وحيدة، عقب العودة من فترة الراحة، تعادل خلالها مع فريق الزرقا، بهدف لكل منهما.
وفي المقابل، خاض الداخلية، 5 مباريات ودية، حقق خلالهم، الفوز على منتخب الإسماعيلية، 6-0، والشرقية 3-1، وتعادل مع اتحاد الشرطة 3-3، وتغلب على البنك الأهلي 1-0، وتعادل مؤخراً، مع بلدية المحلة بدون أهداف.
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