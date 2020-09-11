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غزل المحلة في ضيافة الداخلية وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، ضيفاً، على نظيره، فريق الداخلية، في الرابعة من عصر غداً السبت، بملعب السكة الحديد، ضمن استعدادات الفريقان، لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

وخاض الغزل، مباراة ودية وحيدة، عقب العودة من فترة الراحة، تعادل خلالها مع فريق الزرقا، بهدف لكل منهما.

وفي المقابل، خاض الداخلية، 5 مباريات ودية، حقق خلالهم، الفوز على منتخب الإسماعيلية، 6-0، والشرقية 3-1، وتعادل مع اتحاد الشرطة 3-3، وتغلب على البنك الأهلي 1-0، وتعادل مؤخراً، مع بلدية المحلة بدون أهداف.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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