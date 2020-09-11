نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوهري عمان.. سجل حافل من الإنجازات وسيرة ذاتية ناجحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد عبد العزيز الريامي، المدير الفني، السابق ، لنادي البشاير، من أبرز المدربين بسلطنه عمان، لما يمتلكه من سجل تدريبي حافل، مع العديد من الفرق التي تولى قيادتها.

وسبق للريامي الشهير بـ"جوهري عمان" تولى تدريب أندية أهلي سداب، ونادي بهلاء، ونادي فنجاء، ونادي نزوى الذي لعب ضمن صفوفة اللاعب المصري ابراهيم مرعي، بجانب توليه قيادة منتخب الجيش.

ويمتاز المدرب العماني، بالهدوء والثقه بالنفس، وقريب من جميع اللاعبين، والأجهزة المعاونه له، وهو ما يساعده على تحقيق الإنتصارات.

وحصل عبد العزيز الريامي، على جميع الدورات التدريبية Cوbو A، كما حصل على دورات في مجال علم النفس، والإصابات الرياضية.