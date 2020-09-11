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الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترغب إدارة النادي الأهلي في تسويق النجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة في ظل المستوى الضعيف الذي يقدمه اللاعب مع المارد الأحمر.

وتدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فسخ التعاقد مع جيرالدو بالتراضي، في حال عدم إيجاد عرض مناسب لرحيله نهاية الموسم الجاري.

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وعرضت إدارة المارد الأحمر، من خلال بعض وكلاء اللاعبين، جيرالدو دا كوستا على بعض الأندية خارج مصر، إلا أن معظم الأندية أكدت رفضها لشراء جيرالدو دا كوستا، بسبب ضعف مستواه خلال الفترة الحالية.

ولم يقدم جيرالدو المستوى المعهود له مع الأهلي، خلال مبارياته مع المارد الأحمر، ولم يقدم مردودا جيدًا مع الفريق فى الفترة الماضية.

وشارك جيرالدو مع الأهلى فى 17 لقاء خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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