الأهلي يستضيف الإسماعيلي في الدوي مساء اليوم

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف نظيره فريق الإسماعيلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الـ26من منافسات بطولة الدوري العام.

يخوض الأهلي اللقاء من أجل الحفاظ على سلسلة الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب الجونة بالجولة الـ22، ومن بعده المصري في الجولة 23، ووادي دجلة في الأسبوع 24، وحرس الحدود بالأسبوع 25، ولمواصلة التربع على قمة جدول الدوري، والاقتراب بقوة من حسم لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه، حيث يحتاج إلى 6 نقاط للتتويج رسميا باللقب.

يدخل الأهلي مواجهة الإسماعيلي وهو يعتلي قمة جدول الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، جمعها على مدار 25 جولة، بعدما حقق الفوز في 22 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.

يمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، برصيد 60 هدفا ، كما أنه صاحب أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يدخل الاسماعيلي مواجهة اليوم في المركز التاسع برصيد 30 نقطة جمعها على مدار 24 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباراة والخسارة في 10 مباريات .

الجهاز الفني للأهلي، بقيادة رينيه فايلر، قرر استئناف التدريبات بدون راحة عقب الفوز الذي حققه على حساب حرس الحدود.

واختار فايلر قائمة المباراة التي شهدت عودة محمود عبد المنعم كهربا العائد من الإيقاف، وعمرو السولية الذي غاب المباريات الماضية بداعي الإصابة، فيما يغيب محمود متولي وحسين الشحات للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي «أفشة»، حمدي فتحي، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.