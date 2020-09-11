قبل مواجهة الليلة.. تفوق كاسح لـ الأهلي على الإسماعيلي

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، اليوم الجمعة، مواجهة من العيار الثقيل، بين الأهلي والإسماعيلي، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز.
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة
وتقان مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.
الأهلي ضد الإسماعيلي:
ويسعى فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة، نحو التتويج بلقب الدوري.
في المقابل يطمح الإسماعيلي بقيادة مدربه المؤقت أحمد العجوز لتحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين وضع الدراويش في جدول الترتيب.
ويحتاج الأهلي إلى 6 نقاط فقط لحسم لقب الدوري رسميا، بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل 3 - 3 أمام سموحة، أمس، الخميس.
مباريات الأهلي والإسماعيلي دائما ما تكون في قمة الإثارة، بعض النظر عن ترتيب الفريقين في ترتيب المسابقة.
كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون.
ترتيب الأهلي والإسماعيلي:
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، بفارق 16 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع بـ 30 نقطة.
تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي:
وألتقى الأهلي مع الإسماعيلي في 116 مواجهة سابقة، فاز المارد الأهلي في 60 لقاء، مقابل 22 انتصار للدراويش، بينما كان التعادل حاضر في 34 مواجهة.
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