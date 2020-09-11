أشاد بالطفرة الإنشائية.. وزير الرياضة يشارك في مران رواد الكاراتيه بنادي الزهور

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قدامي لاعبي الكاراتيه "الرواد" التدريب الأسبوعي بالصالة المغطاة بنادي الزهور الرياضي بحضور الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة النادي ومجلس ادارته.
اعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة باستعداده ذكريات الكاراتيه داخل نادي الزهور والصالة التي شهدت مشاركته بنادي الزهور منذ ان كان يسمي مركز الرياضات للألعاب اليابانية، مشيدا بالطفرة الإنشائية التي يشهدها نادي الزهور مع مجلس ادارته، مشيرا الي انه حرص على تلبية دعوة قدامي لاعبي الكاراتيه تقديرا علي ما قدموه للرياضة المصرية في لعبة الكاراتيه.
من جانبه اشاد الدكتور محمد الدمرداش باهتمام وزير الشباب والرياضة بكافة الهيئات الرياضية علي مستوي مصر بصورة سيذكرها التاريخ ويخلدها، مؤكدا ان نادي الزهور يتشرف بان يكون وزير الرياضة احد رموزه التاريخية.
يأتي ذلك علي هامش تفقد وزير الشباب والرياضة أعمال تطوير السور الجديد لنادي الزهور في المقر الرئيسي بمدينة نصر، وحديقة الأطفال الجديدة وحمام السباحة وافتتاح البوابة الرئيسية بالنادي والحديقة اليابانية.
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