نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم البلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب النادي الأهلي، في التعاقد مع يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد يوسف البلايلي، لفسخ تعاقده مع أهلي جدة، بعد إبداء رغبته في عدم الاستمرار مع النادي السعودي خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وبحسب قناة "الهداف" الجزائرية، فإن الأهلى عرض 2.5 مليون يورو على أهلى جدة السعودى، من أجل التعاقد مع يوسف البلايلى.

ويرغب الأهلي في ضم البلايلي، لتعويض رحيل رمضان صبحى، والذي انتقل بصورة رسمية إلى صفوف بيراميدز.

وبحسب موقع "الشبكة" الجزائرى، فإن البلايلى حسم وجهته القادمة وهى اللعب فى صفوف الأهلى، بعد المفاوضات التى تمت بين إدارة القلعة الحمراء ووالده.