وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن إنسو فاتي يعاني من كدمة في الفخذ الأيمن.
ومن المقرر أن يعلن نادي برشلونة مدة غياب إنسو فاتي عن الفريق الكتالوني.
ويستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه الجديد رونالد كومان لمواجهة فياريال ريال المقرر لها 27 سبتمبر الحالي، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.
يذكر أن فريق برشلونة فشل في تحقيق أي بطولة الموسم الماضي سواء محليا أو قاريا، لأول مرة منذ 11 عاما.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يعلن إصابة إنسو فاتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.