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برشلونة يعلن إصابة إنسو فاتي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة نجمه إنسو فاتي  خلال تدريبات الفريق، اليوم، الجمعة.

وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن إنسو فاتي يعاني من كدمة في الفخذ الأيمن.

ومن المقرر أن يعلن نادي برشلونة مدة غياب إنسو فاتي عن الفريق الكتالوني.

ويستعد فريق برشلونة بقيادة مدربه الجديد رونالد كومان لمواجهة فياريال ريال المقرر لها 27 سبتمبر الحالي، في افتتاح مبارياته بمسابقة الدوري الإسباني 2020 - 2021.

يذكر أن فريق برشلونة فشل في تحقيق أي بطولة الموسم الماضي سواء محليا أو قاريا، لأول مرة منذ 11 عاما.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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