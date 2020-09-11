عصام عبدالفتاح: لجنة الحكام تطبق سياسة التدوير بالدوري الممتاز

كشف عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن رؤيته بشأن سياسة تدوير الحكام فى الدورى المصري.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة وعضوية كل من : فهيم عمر وأيمن دجيش ومحمد فاروق وسيد مراد وجمال صدقى وحمدى القاضى ومهند دبا.

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قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج.: لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد تعلم جيدا العناصر التحكيمية التي لديها رخصة الـ var ومن لم يحصل على الرخصة حتى الآن.

اضاف : لجنة الحكام برئاسة وجيه احمد على دراية تامة بالحكام نتيجة لاستخدام ال var خلال مباريات الدوري فى الآونة الأخيرة.

أشار إلى أن لجنة الحكام محكومة بعدد معين من قضاة الملاعب الذين يديرون لقاءات الدوري المحلي الموجودين على الساحة فى الوقت الراهن.