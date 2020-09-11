خبير لوائح يهاجم بيراميدز: نادي بدون أساس وعرضة للانهيار

شن محمد بيومي خبير لوائح الرياضية هجوما ضاريا على نادي بيراميدز الذى يشارك حاليا فى الدورى الممتاز. كان فريق بيراميدز تلقى خسارة أمس الخميس أمام النادي المصري بهدف دون رد أحرزه محمود وادى مهاجم الفريق البورسعيدي. قال محمد بيومي خبير لوائح الرياضية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" نادي بيراميدز مثله مثل بناية شاهقة أقيمت بدون أساس ، لذا فهو عرضة للانهيار في أي لحظة". يذكر أن مجلس إدارة نادى بيراميدز برئاسة الإماراتي سالم الشامسي نجح فى التعاقد مع رمضان صبحي لمدة ٥ مواسم بعد انتهاء إعارته فى النادى الأهلي وإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع نادي هدرسفيلد الإنجليزى.

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