ناصر عباس: كورسات var والملعب تسهل من سياسة تدوير الحكام فى الدوري

أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي ان فتح الباب أمام عمل كورسات التدريب تساهم فى تسهيل العمل بسياسة تدوير الحكام فى الدورى الممتاز.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتمدت تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة وعضوية كل من : فهيم عمر وأيمن دجيش ومحمد فاروق وسيد مراد وجمال صدقى وحمدى القاضى ومهند دبا.

قال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الجميع يطرح سؤالا بشأن عدم اللجوء إلى سياسة تدوير الحكام فى مباريات الدورى الممتاز خاصة أن المسابقة المحلية مضغوطة ولابد من معرفة اين تكمن المشكلة تمهيدا لإيجاد حلول لها.

أضاف : من أجل عمل سياسة تدوير الحكام لابد أن يكون جميع حكام الدورى الممتاز يحملون رخصة تقنية الفيديو المعروفة ب var لكن للاسف البعض منهم يحمل رخصة الملعب فقط وآخرون يحملون رخصة ال var فقط وبالتالي لجنة الحكام ملتزمة بهذا العدد لحين عمل أكثر من كورس بحيث أن الحكم الذى يمتلك رخصة الملعب يحصل على رخصة ال var والعكس.

Advertisements

تابع : عمل كورسات امام الحكام تمنح الفرصة وتفتح المجال للبعض من قضاة الملاعب الذين لا يحملون رخصة الملعب او ال var الحصول عليهما.

شدد على أن فتح الباب امام الكورسات يمكن الكثير من الحكام الحصول على رخصة الملعب وال var ويساهم فى سهولة تعيين الحكام فى مباريات الدورى وتمنح الفرصة للدفع بالعناصر للشابة فى لقاءات المسابقات المحلية.

وأعرب ناصر عباس عن امنياته بفتح الباب امام كورسات التدريب كل يتسنى لجميع العناصر التحكيمية الحصول على رخصة الملعب او ال var.