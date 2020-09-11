من الساحل الشمالي.. ميدو ينشر مقطع فيديو جديد له على إنستجرام

وظهر ميدو فى الفيديو من أمام البحر فى الساحل الشمالى .

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ويقدم ميدو برنامجه الجديد "أوضة اللبس" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة "النهار".

كان الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو، في برنامجه الجديد أوضة اللبس .

و استضاف ميدو، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في ثاني حلقاته وحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو وعدد من نجوم الرياضة في مصر