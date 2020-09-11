نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن تلقي عرضًا من جانب أحد الأندية السويسرية، للتعاقد مع نجم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي'، أن محمد شريف مهاجم الفريق المعار إلى صفوف إنبي، حصل على عرض سويسري، للتعاقد معه بالموسم الجديد.
وأضاف: "هناك أحد وكلاء جلب عرض للاعب من أجل إعارته وخوض تجربة احترافية، خاصةً بعدما تألق مع الفريق البترولي، بالموسم الحالي.
واختتم: "السويسري رينيه فايلر المدير الفني، طلب عودة اللاعب من إعارته لقيادة هجوم الفريق بالموسم الجديد، وسيكون هناك صعوبة في رحيله، إلا في حالة سماح المدرب له بذلك".
ويسعى المدرب السويسري، في إستعادة محمد شريف والمُعار لصفوف إنبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وعدم تجديدها مرة أخرى.
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