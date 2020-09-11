نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من محمد عواد على قرار مرتضى منصور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض ناديه إعارته إلى نادي الباطن السعودي في الموسم المقبل.
عواد كتب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تم رفض الاعارة وانا أؤكد أني تحت أمر نادي الزمالك و أتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي".
وتابع :"أنا في كامل تركيزي الآن مع الفريق من أجل استعادة دوري الأبطال للنادي من أجل جماهير الزمالك العظيمة .. جماهير الزمالك دمتم السند والظهر لي".
ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غد الأحد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف الأهلي المتصدر حيث بات الفارق بينهما 16 نقطة كاملة.
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