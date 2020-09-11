نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يُنهي الإسماعيلي عقدة الـ10 سنوات أمام الأهلي الليلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الجمعة، صوب ستاد "برج العرب" بالإسكندرية لمتابعة المواجهة النارية المرتقبة بين فريق الأهلي ونظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

يخوض الأهلي مباراة اليوم وفي جعبته 68 نقطة يعتلي بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وأصبح على أعتاب التتويج بلقب البطولة للمرة الـ42 في تاريخه، بينما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الإسماعيلي بالدوري

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الأهلي والإسماعيلي تقابلا في 116 مباراة سابقة ببطولة الدوري المصري الممتاز، فاز المارد الأحمر في 60 مباراة، مقابل 22 انتصارًا للدراويش، وحسم التعادل نتيجة 34 مباراة بينهما.

سجل لاعبو النادي الأهلي 169 هدفا في شباك الإسماعيلي، واستقبلت شباكه 94 هدفًا.

عقدة أزلية تُهدد الإسماعيلي أمام الأهلي

لم يتذوق الإسماعيلي طعم الانتصار علي الأهلي في مواجهات الفريقين منذ 10 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ فوزه بنتيجة 3-1 في لقاء الدور الأول بالدوري موسم 2010/2011 في المباراة التي أقيمت في 21 نوفمبر 2010 ، سجل الأهداف (شادي محمد – عبد الله الشحات – جودين)، وأحرز هدف الأحمر (أحمد فتحي).

منذ فوز الإسماعيلي الأخير على الأهلي عام 2010 تقابل الفريقين في 13 مباراة رسمية، فاز المارد الأحمر في 8 مباريات، بينما حسم التعادل 5 مباريات، ولم يستطيع فريق الدراويش تحقيق أي انتصار ويأمل في التخلص من عقدته الأزلية أمام الفريق الأهلاوي في لقاء الليلة.