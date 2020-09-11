نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تألقه أمام الزمالك.. سموحة يكشف عن وجهة حسام حسن المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه لن يستغني عن حسام حسن مهاجم الفريق لأي نادي مصري خلال فترة الانتقالات المقبل، مشددًا أن اللاعب قريب من أحد الأندية الخارجية. وقال عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: " حسام حسن مهاجم متميز ولديه عروض من بعض الدول الخارجية، ونجح في الظهور بمستوي متميز خلال مباراة الزمالك". Advertisements وأرجع عامر غياب صلاح محسن عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة. وكان الزمالك تعادل أمس أمام سموحة بثلاث أهداف لمثلهما ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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