نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة كبرى تطارد سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الجمعة، عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو"، أن الطبيب بابلو دي لوكاس، حلل سبب معاناة لويس سواريز، من العرج في حركته.

وأشار إلى أن التشخيص الأكثر أمانًا لحالته هو معاناة سواريز، من التهاب مفاصل الركبة.

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وأوضح أن المهاجم الأوروجوياني سيواجه المزيد من الإصابات المتكررة في الركبة.

يذكر أن مستقبل سواريز لا يزال غير واضح مع برشلونة، حيث طلب المدرب رونالد كومان، الاستغناء عن خدماته، لكن اللاعب يرفض الرحيل.

وذكرت بعض التقارير أن الانتقال ليوفنتوس أمر مطروح على طاولة سواريز، لكن نجم البارسا يدرك أن هذا سيكون آخر انتقال كبير في مسيرته، لذا يريد التأكد تمامًا أنه سيختار القرار الأفضل.