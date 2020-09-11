حارب السرطان وتسبب في كارثة لشبونة .. 8 معلومات عن ايريك ابيدال في عيد ميلاده

يصادف اليوم 11 ديسمبر عيد ميلاد إيريك أبيدال نجم برشلونة السابق والمدير الرياضي للنادي الفترة السابقة حيث يتم الفرنسي عامه ال41 .

ونرصد لكم أهم المحطات في حياة ابيدال :

-لعب ابيدال في بداية حياته الكروية في نادي ليون دوتشيري ثم انتقل إلى فريق موناكو ولعب معهم 22 مباراة قبل ان يلعب لنادي ليل وحقق بطولة الدوري

- في موسم 2003-2004 لعب ابيدال ال فريق ليون وحقق ابيدال ثلاث بطولات دوري فرنسي وثلاث بطولات كأس الأبطال الفرنسي

- عام 2007 انتقل ابيدال الى برشلونة مقابل 15 مليون يورو بعقد يمتد لأربعة أعوام وارتدى القميص رقم 22

- ظل ابيدال مع برشلونة حتى عام 2011 بسبب إصابته بورم في الكبد وأجري اللاعب عملية جراحية لاستئصاله ونجحت إلا ان الأطباء أصروا على اعتزاله كرة القدم خوفا من تدهور الحالة الصحية .

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- حقق مع برشلونة 4 بطولات دوري إسباني واثنين من كلا كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا

-2013 عاد ابيدال من الاعتزال بعقد مليون ونصف يورو مع نادي موناكو الفرنسي .

- في ديسمبر 2014 اعتزل ابيدال كرة القدم حينما كان لاعبا في نادي اولمبياكوس اليوناني

- على مستوى اللعب الدولي مع منتخب فرنسا شارك ابيدال في 40 مباراة دولية بداية من 2004 وحتى 2014 وحقق وصافة بطولة كأس العالم عام 2006 .

- شغل ابيدال منصب المدير الرياضي لنادي برشلونة في 2018 وبدأ سلسلة من الأزمات مع لاعبي الفريق الاول خصوصا بعد إقالة فالفيردي المدير الفني واتهام اللاعبين في وسائل الإعلام بالتراجي وخرج ميسي في ذلك الوقت ليرد عليه قائلا عليك ان تقول اسم اللاعب الذي لم يلعب بالشكل الجيد لتنتهي الأمور عند ذلك ويعود الهدوء مرة أخرى

- أعلن نادي برشلونة إقالة الفرنسي اريك ابيدال من منصبه بعد الخسارة الكبيرة أمام فريق بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 8-2