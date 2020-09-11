مدرب النصر: ودية النجوم مفيدة.. واستطعت الوقوف على مستوى اللاعبين

أكد سيد عبد المدير الفني لفريق النصر أن مباراة فريقه الودية أمام النجوم التي انتهت بالتعادل 2/2 جاءت قوية وكانت تجربة مفيدة نظرا للندية والاثارة كعادة مباريات الفريقين.
وقال عبد أنه استطاع الوقوف على مستوى أكثر من لاعب من المباراة التي بدأت متوسطة في الشوط الأول ثم ارتفع الأداء في الشوط الثاني إضافة إلي الإثارة التي شهدتها المباراة .
وأشاد المدير الفني للنصر بمستوي لاعبيه وقال ان الفريق جاهز لخوض منافسات الدوري ولن المباريات الخمس المتبقية هي مباريات كؤوس ويسعي للفوز والمنافسة على القمة .
ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين وديتين يومي الاحد والاثنين المقبلين يختتم بهما استعداداته لمواجهة المريخ في الاسبوع الثامن عشر يوم 21 سبتمبر الجاري .
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