بسبب كثرة أزماته.. استياء في الأهلي بسبب صالح جمعة

سادت حالة من الإستياء الشديد داخل النادي الأهلي بسبب كثرة أزمات اللاعب صالح جمعة في الآونة الأخيرة .

وكشفت مصادر خاصة أن هناك حالة من الغضب الشديد بسبب عدم إلتزام صالح جمعة وتكرار المشاكل وعودته من جديد لتلك الأمور.

وقالت المصادر إن الجهاز الفني كان قد منح صالح جمعة فرصة أخرى وبدأ المشاركة في المباريات ولكن يبدو أنه لن يتغير.

وخرج صالح جمعة من حسابات الجهاز الفني في معسكر برج العرب الذي يبدأ بمواجهة الإسماعيلي اليوم ثم الإتحاد السكندري الاثنين.