الارشيف / الرياضة

القضاء الإيطالي يحقق في حصول فوزي غلام على رخصة قيادة بحرية بطريقة غير شرعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
فتح القضاء الإيطالي تحقيقا بشأن حصول عددا من لاعبي فريق نابولي الإيطالي على رخص قيادة بحرية ، بطرق غير شرعية.

وذكرت صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن القضاء الإيطالي فتح تحقيقا بشأن حصول 600 شخصا على رخصة بحرية بطرق غير قانونية.

وأضافت الصحيفة، أن ثلاثي فريق نابولي الجزائري فوزي غلام والسنغالي خاليدو كوليبالي والإسباني خوسيه كاييخون يخضع للتحقيق.

وأضافت الصحيفة، أن في حال ثبوت تورط الثلاث سيحكم القضاء الإيطالي بسحب الرخص منهم، مع منعهما من إمكانية الحصول علىها مستقبلا.

ويستعد نابولي لمواجهة بارما، المقرر لها 20 سبتمبر المقبل، في افتتاح مبارياته بالدوري الإيطالي 2020 - 2021.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القضاء الإيطالي يحقق في حصول فوزي غلام على رخصة قيادة بحرية بطريقة غير شرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا