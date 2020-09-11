القضاء الإيطالي يحقق في حصول فوزي غلام على رخصة قيادة بحرية بطريقة غير شرعية

فتح القضاء الإيطالي تحقيقا بشأن حصول عددا من لاعبي فريق نابولي الإيطالي على رخص قيادة بحرية ، بطرق غير شرعية.

وذكرت صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن القضاء الإيطالي فتح تحقيقا بشأن حصول 600 شخصا على رخصة بحرية بطرق غير قانونية.

وأضافت الصحيفة، أن ثلاثي فريق نابولي الجزائري فوزي غلام والسنغالي خاليدو كوليبالي والإسباني خوسيه كاييخون يخضع للتحقيق.

وأضافت الصحيفة، أن في حال ثبوت تورط الثلاث سيحكم القضاء الإيطالي بسحب الرخص منهم، مع منعهما من إمكانية الحصول علىها مستقبلا.

ويستعد نابولي لمواجهة بارما، المقرر لها 20 سبتمبر المقبل، في افتتاح مبارياته بالدوري الإيطالي 2020 - 2021.