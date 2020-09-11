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والد يوسف البلايلى يكشف موقفه من الانتقال إلى الأهلى

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حفيظ بلايلى، والد الجزائرى يوسف بلايلى لاعب أهلى جدة السعودى، موقف نجله من الانتقال إلى صفوف النادى الأهلى.

 

وقال حفيظ البلايلى خلال مداخلة ببرنامج "نمبر وان" المُذاع على قناة "النهار": إن هناك مفاوضات مصرية معه من قبل النادى الأهلى لضم اللاعب فى الموسم المقبل.

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وأوضح المفاوضات حاليًا بين الأهلى المصرى وأهلى جدة، من أجل الوصول لاتفاق لرحيل يوسف بلايلى فى ظل ارتباطه بعقد مع النادى السعودى، مشيرا إلى اقتراب الأول من إتمام الصفقة.

 

وكشف والد ووكيل اللاعب عن دخول نجله فى مفاوضات مع الزمالك من قبل، إلى جانب تلقيه عرضًا من بيراميدز، مشددًا على أنه يرحب باللعب لصالح النادى الأهلى المصرى، لكونه ناديًا كبيرًا فى إفريقيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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