نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض صالح جمعة نجم الأهلي لحادث سير في الزمالك بعد ارتطام سيارته بأخرى وتهشمها، ليتم حجزه في قسم قصر النيل.

وقامت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بمعاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلالع تهشم السيارتين دون إصابات.

وسرد أحد الشهود الواقعة، حيث قال إن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم وجارى تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.

بالانتقال لمكان الواقعة تبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي مما أدى لتهشمهما، ليتم القبض على اللاعب، والتحفظ عليه بقسم قصر النيل.