نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرض صالح جمعة نجم الأهلي لحادث سير في الزمالك بعد ارتطام سيارته بأخرى وتهشمها، ليتم حجزه في قسم قصر النيل.
وقامت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بمعاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلالع تهشم السيارتين دون إصابات.
وسرد أحد الشهود الواقعة، حيث قال إن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم وجارى تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.
بالانتقال لمكان الواقعة تبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي مما أدى لتهشمهما، ليتم القبض على اللاعب، والتحفظ عليه بقسم قصر النيل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.