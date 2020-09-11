نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو إلى وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مفاوضات برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز من صفوف الفريق الإيطالي لم تنته، ففي الوقت الذي ينصب فيه التركيز على إمكانية ضم ممفيس ديباي، بدأ البارسا المفاوضات من جديد لضم المهاجم الأرجنتيني.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن وكلاء لاوتارو سيقابلون مسؤولي الإنتر اليوم الخميس، لمناقشة وضع اللاعب في النادي، وبعد انتهاء المقابلة، سيطير الوكلاء لبرشلونة للاستماع للفريق الكتالوني.

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ولن يتوقف الاجتماع الأول على مناقشة إمكانية انتقال اللاعب لبرشلونة فقط، بل سيناقش أيضَا إمكانية توقيع عقد جديد مع الإنتر، فاللاعب رفض التجديد بسبب اهتمام البارسا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس إنتر، خافيير زانيتي، أن اللاعب لن يرحل، مشيرًا إلى أن المهاجم الأرجنتيني يدرك أنه يتواجد في نادي عظيم وأنه يحب الحياة في إيطاليا.