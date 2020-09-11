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أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل مندوب قانوني من النادي الأهلي، إلى قسم قصر النيل، لمتابعة الأزمة التي تعرض لها صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية ظ

وأجرى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، اتصالًا مع اللاعب من أجل الاطمئنان، عليه عقب تعرض لحادث سير قبل قليل، في منطقة الزمالك بالقاهرة.

وقام قسم قصر النيل، بحجز اللاعب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تسببه في صدام بين سيارتين بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

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وحرصت قوات الشرطة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، على معاينة مكان الحادث عقب تلقيه إخطار، تبين خلاله تهشم السيارتين دون إصابات.

وسرد أحد الشهود الواقعة، حيث قال إن اللاعب كان يمر بسيارته بشارع محمد مظهر بالزمالك فوقع التصادم، على أن يتم تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب في الحادث.

وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتين ملاكي مما أدى لتهشمهما، ليتم القبض على اللاعب، والتحفظ عليه بقسم قصر النيل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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