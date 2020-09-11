بدون مقابل.. الزمالك يرفض إعارة عواد للباطن السعودي

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رفض الإدارة رحيله للإعارة لنادي الباطن السعودي.
وتقدم نادي الباطن بعرض لمجلس إدارة نادي الزمالك لاستعارة اللاعب لمدة موسم.
ويأتي العرض بالحصول علي الحارس ولكن بدون مقابل لنادي للزمالك على أن يتحمل النادي السعودي راتب الحارس.
وكتب عواد عبر حسابه على تويتر : تم رفض الإعارة.. و انا أؤكد أني تحت أمر نادي الزمالك و أتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي.
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