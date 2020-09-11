بدون مقابل.. الزمالك يرفض إعارة عواد للباطن السعودي

‎كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رفض الإدارة رحيله للإعارة لنادي الباطن السعودي. ‎ وتقدم نادي الباطن بعرض لمجلس إدارة نادي الزمالك لاستعارة اللاعب لمدة موسم. ويأتي العرض بالحصول علي الحارس ولكن بدون مقابل لنادي للزمالك على أن يتحمل النادي السعودي راتب الحارس. وكتب عواد عبر حسابه على تويتر : ‎تم رفض الإعارة.. و انا أؤكد أني تحت أمر نادي الزمالك و أتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي.

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