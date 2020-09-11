خالد قمر يقود تشكيل الاتحاد لمواجهة إف سي مصر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني فريق الاتحاد السكندرى تشكيلته لمواجهة نادي مصر، بعد قليل على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي : حارس المرمى : محمود الزنفلي الدفاع : السيد سالم - عمرو الميداني - محمود رزق - محمود شعبان Advertisements الوسط : نور السيد - خالد الغندور - أحمد مانجا - أحمد رفعت- رزاق سيسية الهجوم :خالد قمر ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.

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