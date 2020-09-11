كرة طائرة.. الأهلي يترقب حصد اللقب أمام الجيش.. والزمالك يواجه الاتحاد

يدخل اليوم فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة حاسمة أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الاخيرة من بطولة الدوري الممتاز أ لكرة الطائرة .

ويحتاج الأهلي للفوز على طلائع الجيش بأي نتيجة حتى يتوج بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل لقاء الجولة الأخيرة أمام الزمالك .

ويحتل الأهلي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الممتاز أ برصيد 57 نقطة بينما يأتى الزمالك في المركز الثاني برصيد 53 نقطة .

ويلعب اليوم الزمالك امام فريق الاتحاد السكندري ويحتاج الأبيض للفوز في المباراة وخسارة الاهلي المباراة لتكون المباراة الاخيرة فاصلة بين بطل الدورى .

كما تقام اليوم مواجهات بين كلا من سموحة ضد بتروجيت ، هليوبوليس ضد الشمس ، سبورتنج ضد الطيران ، القناة ضد طنطا ، الشرقية ضد مصر للبترول ، الترسانة ضد الزهور ، بني سويف ضد دمنهور ، جزيرة الورد ضد المنيا ، الداخلية ضد اكتوبر .