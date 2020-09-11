ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية. سادت حالة من الإستياء الشديد داخل النادي الأهلي بسبب كثرة أزمات اللاعب صالح جمعة في الآونة الأخيرة . شن محمد بيومي خبير لوائح الرياضية هجوما ضاريا على نادي بيراميدز الذى يشارك حاليا فى الدورى الممتاز. يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي ورطة حقيقية قبل مواجهة النادى الأهلي خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن منافسات نصف دورى أبطال أفريقيا. Advertisements كشفت مصادر خاصة أن هناك تحسنا ملحوظا في الحالة الصحية للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا. أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، رفع عقوبة الإيقاف الدولي عن نجم التانجو ليونيل ميسي. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الثالث الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد 2020 - 2021. فتح القضاء الإيطالي تحقيقا بشأن حصول عددا من لاعبي فريق نابولي الإيطالي على رخص قيادة بحرية ، بطرق غير شرعية.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. استياء في الأهلي بسبب صالح جمعة.. بيراميدز عرضة للانهيار.. وتحسن الحالة الصحية لـ خالد مرتجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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