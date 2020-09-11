رغم التعادل مع الزمالك.. أحمد سامي يصحح أخطاء دفاعات سموحه قبل مواجهة الجونة

يبدأ الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تحت قيادة أحمد سامى المدير الفني تدريباته على ملعب النادى فى السابعة من مساء اليوم استعدادا لمواجهة الجونة فى بطولة الدورى العام.

ويعقد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن الأخطاء التي وقعوا فيها خلال لقاء الزمالك مساء أمس، خاصة فى الجانب الدفاعى التى تسببت فى تسجيل لاعبى الأبيض ثلاثة أهداف فى مرمى الهانى سليمان.

سامى سيتحدث مع اللاعبين عن هذه الأخطاء وكيفية علاجها والتخلص منها حتى لا تتكرر فى الفترة المقبلة، لاسيما فى مباريات الدورى المقبلة فى ظل رغبة الفريق في تحسين وضعه بجدول مسابقة الدورى العام بما يتناسب مع حجم الإمكانات الفنية للاعبين.

وكان أحمد سامى المدير الفنى لفريق "الموج الأزرق"، رفض منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم عقب تعادل الفريق أمس أمام الزمالك بنتيجة 3/3 فى الجولة الـ 26 للدورى، ويستعد سموحة لخوض مباراة الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري، ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب سموحة.

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة 33، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.