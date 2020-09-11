نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تشكيل نادي برشلونة تحت قيادة المدرب الاسباني رونالد كومان المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني. وجاءت تشكيلة نادي برشلونة كالتالي: حراسة المرمي: اندريا تير شتيجن. Advertisements خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، سميدو، لينجليت. خط الوسط: دي يونج، بيانيتش، فاتي. خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ميسي، جريزمان. يذكر أن كومان تولي تدريب قيادة نادي برشلونة الاسباني خلفا للمقال بسبب سوء النتائج الاسباني كيكي سيتين.

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