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برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة إن نجمه الشاب أنسو فاتي تعرض لإصابة خلال التواجد في التدريبات.

وأوضح النادي الكتالوني، أن فاتي البالغ 17 عاما عانى من كدمة في الفخذ الأيمن خلال التدريبات.

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ولم يكشف بيان برشلونة عن مدة غياب لاعب الجناح، مشيرا إلى أن عودته للتدريبات تعتمد على سرعة شفائه.

وتألق فاتي مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ورشحته الكثير من التقارير الصحفية أن يشارك أساسيا في برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

يذكر أن برشلونة يستعد غدا السبت، لمواجهة خيمناستيكا وديا، في أولى مباريات الفريق الكتالوني، استعدادا للموسم الجديد 2020-2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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