نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة إن نجمه الشاب أنسو فاتي تعرض لإصابة خلال التواجد في التدريبات.
وأوضح النادي الكتالوني، أن فاتي البالغ 17 عاما عانى من كدمة في الفخذ الأيمن خلال التدريبات.
ولم يكشف بيان برشلونة عن مدة غياب لاعب الجناح، مشيرا إلى أن عودته للتدريبات تعتمد على سرعة شفائه.
وتألق فاتي مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ورشحته الكثير من التقارير الصحفية أن يشارك أساسيا في برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.
يذكر أن برشلونة يستعد غدا السبت، لمواجهة خيمناستيكا وديا، في أولى مباريات الفريق الكتالوني، استعدادا للموسم الجديد 2020-2021.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.