نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداد المغربي ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الوداد المغربي، دخل في سباق التعاقد مع أيوب الكعبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان أيوب الكعبي قد فسخ تعاقده مع فريق هيبى فورتشن الصيني، ويتنافس العديد من الأندية على ضمه خلال الفترة الحالية، أبرزهم الأهلي وبيراميدز والوداد.
وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الوداد دخل فى منافسة قوية مع كل من الأهلى وبيراميدز، للتعاقد مع أيوب الكعبي خلال الفترة المقبلة.
وتابعت الصحيفة، أن الأهلي وبيراميدز قدما عروضًا مالية كبيرة للتعاقد مع الكعبي، والذي استطاع أن يتألق فى كل المحطات التى شارك فيها.
وأشارت الصحيفة، أن الأهلي أبدى استعداده لدفع 1.8 مليون دولار، للتعاقد مع الكعبي، بينما عرض بيراميدز مبلغ 1.7 مليون دولار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الوداد المغربي ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.