«تنس طاولة الأهلي» يفوز على مصر للتأمين في الدوري

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4:10 مساءً - 11 سبتمبر، 2020
فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي يواصل تألقه وانتصاراته في الدورة المجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام، المقامة حاليا في الإسماعيلية، وحقق الفوز على نظيره مصر للتأمين، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة.
وجاءت نتائج فريق الأهلي أمام مصر للتأمين كالتالي: «محمد البالي فاز على نظيره عبد الرحمن حجاجي بنتيجة 3-2، فيما فاز سيد لاشين على محمد زغلول بنتيجة 3-2، كما تغلب محمود أشرف حلمي بنتيجة 3-0 على سامح أبو العلا».
ومن المقرر أن يستكمل فريق تنس طاولة الأهلي مبارياته بمواجهة نظيره سبورتنج في السابعة مساء اليوم على الصالة المغطاة بالإسماعيلية.
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