«تنس طاولة الأهلي» يفوز على مصر للتأمين في الدوري

فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي يواصل تألقه وانتصاراته في الدورة المجمعة لنهائيات منافسات الدوري العام، المقامة حاليا في الإسماعيلية، وحقق الفوز على نظيره مصر للتأمين، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الجمعة.

وجاءت نتائج فريق الأهلي أمام مصر للتأمين كالتالي: «محمد البالي فاز على نظيره عبد الرحمن حجاجي بنتيجة 3-2، فيما فاز سيد لاشين على محمد زغلول بنتيجة 3-2، كما تغلب محمود أشرف حلمي بنتيجة 3-0 على سامح أبو العلا».

ومن المقرر أن يستكمل فريق تنس طاولة الأهلي مبارياته بمواجهة نظيره سبورتنج في السابعة مساء اليوم على الصالة المغطاة بالإسماعيلية.