الأهلي يحصل على درع الدوري العام لبطولة السلة

قطاع كرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي توج بدرع الدوري العام لبطولات الاتحاد المصري لكرة السلة لموسم 2019 – 2020 عن نتائج الفرق المختلفة في الموسم المنقضي، حيث قام الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومعه رحاب الغنام وإيهاب محسن عضوا مجلس الإدارة بتسليم درع الدوري العام إلى طارق الغنام، المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة بالنادي، على هامش حفل توزيع جوائز دوري السوبر للمحترفين.

وفاز النادي الأهلي بدرع الدوري العام كأكثر نادٍ تجميعًا للنقاط من مسابقات الاتحاد في الموسم الحالي برصيد 35 نقطة.

وجاءت نقاط الأهلي كالتالي:

المركز الأول، 18 سنة شباب: 7 نقاط.

المركز الأول، 20 سنة شباب: 7 نقاط.

المركز الثاني، كأس مصر: 7 نقاط.

المركز الثاني، دوري السوبر: 8 نقاط.

المركز الثالث، دوري مرتبط: 6 نقاط.