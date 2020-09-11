الأهلي يحصل على درع الدوري العام لبطولة السلة

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4:15 مساءً - 11 سبتمبر، 2020
قطاع كرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي توج بدرع الدوري العام لبطولات الاتحاد المصري لكرة السلة لموسم 2019 – 2020 عن نتائج الفرق المختلفة في الموسم المنقضي، حيث قام الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ومعه رحاب الغنام وإيهاب محسن عضوا مجلس الإدارة بتسليم درع الدوري العام إلى طارق الغنام، المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة بالنادي، على هامش حفل توزيع جوائز دوري السوبر للمحترفين.
وفاز النادي الأهلي بدرع الدوري العام كأكثر نادٍ تجميعًا للنقاط من مسابقات الاتحاد في الموسم الحالي برصيد 35 نقطة.
وجاءت نقاط الأهلي كالتالي:
المركز الأول، 18 سنة شباب: 7 نقاط.
المركز الأول، 20 سنة شباب: 7 نقاط.
المركز الثاني، كأس مصر: 7 نقاط.
المركز الثاني، دوري السوبر: 8 نقاط.
المركز الثالث، دوري مرتبط: 6 نقاط.
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