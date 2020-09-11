الدوري المصري.. الاتحاد يتقدم على نادي مصر 2 - 1 في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم الاتحاد على نادي مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم فريق نادي مصر عن طريق كليف نياكيا في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة طولية من الزنفلي قطعها مصطفى كالوشا، ومن ثم تمريرة سحرية إلى كليف داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة لكن تصدى لها حارس المرمى، وارتدت إلى اللاعب مرة أخرى ليضعها في الشباك.

الغي أحمد العدوي حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الاتحاد في الدقيقة 15 بعد الرجوع لتقنية الفار .

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وفي الدقيقة 45 تكمن أحمد رفعت من إدراك التعادل للاتحاد في الدقيقة45.

وعاد أحمد رفعت ليضع المقاولون في المقدمة مسجلا الهدف الثاني من ركلة جزاء ايضا، في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.