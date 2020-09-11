كلوب: مندهش من وجود أرقام قياسية لـ محمد صلاح.. أظن أنه حطمها كلها

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أهمية تواجد المحترف المصري محمد صلاح فى الفريق الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتمني أن يكون الفرعون في حالته المزاجية المعهودة لتحقيق المزيد من الألقاب.

وأضاف كلوب في تصريحات صحفية: مندهش أن هناك أرقاما قياسية جديدة تنتظر أن يحطمها صلاح الموسم الجديد كنت أعتقد أنه حطمها كلها.

وأكمل: صلاح لاعب مهم بالنسبة لنا ويلعب بطريقتنا ولكن يجب أن يكون في حالة مزاجية قوية حتى نحقق أهدافنا الموسم الجديد.

وأوضح: نحن بحاجة لمحمد صلاح في حالته المزاجية المعهودة لأن هذا ما يجعله اللاعب الذي وصل إليه الآن وقد يستمر بهذا المستوى طويلا.