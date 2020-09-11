أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أهمية تواجد المحترف المصري محمد صلاح فى الفريق الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يتمني أن يكون الفرعون في حالته المزاجية المعهودة لتحقيق المزيد من الألقاب.
وأضاف كلوب في تصريحات صحفية: مندهش أن هناك أرقاما قياسية جديدة تنتظر أن يحطمها صلاح الموسم الجديد كنت أعتقد أنه حطمها كلها.
وأكمل: صلاح لاعب مهم بالنسبة لنا ويلعب بطريقتنا ولكن يجب أن يكون في حالة مزاجية قوية حتى نحقق أهدافنا الموسم الجديد.
وأوضح: نحن بحاجة لمحمد صلاح في حالته المزاجية المعهودة لأن هذا ما يجعله اللاعب الذي وصل إليه الآن وقد يستمر بهذا المستوى طويلا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كلوب: مندهش من وجود أرقام قياسية لـ محمد صلاح.. أظن أنه حطمها كلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.