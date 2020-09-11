حطم حلم كرويف وتسبب في بكاء ماردونا .. ما لا تعرفه عن القيصر بيكنباور في عيد ميلاده

فرانتس بيكنباور هو أحد أساطير نادي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، بسبب إنجازاته الاستثنائية خلال مشواره الكروي.

ويحتفل بيكنباور الملقب بـ " القيصر"، اليوم، الجمعة بعيد ميلاده الثالث والسبعين، حيث ولد في 11 سبتمبر عام 1947 بمدينة ميونخ الألمانية:

- مسيرة بيكنباور:

انضم بيكنباور إلى صفوف ناشئين فريق "ميونخ 1906" ولعب له حتى 1959، لينضم بعدها إلى فريق بايرن ميونخ الذي لعب له حتى موسم 1964 ليتم تصعيده إلى الفريق الأول.

لعب بيكنباور بقميص فريق بايرن ميونخ الأول لمدة 13 عاما ، لينتقل بعدها نيويورك كوسموس الأمريكي عام 1977 ليلعب 3 مواسم في صفوفه قبل أن ينتقل إلى فريق هامبورج لمدة عامين، ليعود إلى نيويورك كوسموس مجددا ويعلن اعتزاله.

ورغم لعب بيكنباور في مركز قلب الدفاع، إلا أنه كان هدافا حيث أنه لعب 584 مباراة خلال مسيرته بقميص بايرن ميونخ، سجل خلالهما 75 هدفا.

إنجازات بيكنباور:

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على الصعيد الدولي توج بكأس الأمم الأوروبية 1972، كما أحرز كأس العالم 1974 أمام هولندا ، وكان سببا في حرمان الأسطورة يوهان كرويف من تحقيق حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم.

أمام على صعيد الأندية، فقد حقق حقق لقب الدوري الألماني 5 مرات، منهم 4 مرات مع بايرن ميونخ ومرة وحيدة مع هامبورج، كما حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع بايرن ميونخ وكأس الكؤوس مرة وحيدة، إضافة إلى كأس ألمانيا الغربية 4 مرات.

كما قاد فريق نيويورك كوسموس للتويج بلقب الدوري الأمريكي 3 مرات.

على صعيد التدريب قاد بيكنباور منتخب ألمانيا للتتويج بكأس العالم 1990 بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية ليستبب في بكاء الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا نجم التانجو.

وحقق بيكنباور العديد من الإنجازات على المستوى ، أبرزها الكرة الذهبية عامي 19972 و 1996.