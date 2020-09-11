في الجيم.. ظهور مميز لنجم بيراميدز عبد الله السعيد

نشر عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، مقطع فيديو جديدا عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عبد الله السعيد بالفيديو وهو يمارس عددا من التمارين الرياضية داخل الجيم لرفع لياقته البدنية.

وسقط فريق بيراميدز أمام نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف المصري والمباراة الوحيد من تسديدة من أحمد ياسر ارتدت من يد المهدي سليمان حارس بيراميدز ليضعها المهاجم الفسلطيني محمود وادي في الشباك في الدقيقة 12 من عمر المباراة.



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