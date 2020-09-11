الزمالك يستعيد جهود علاء وعيد أمام الإنتاج الحربي

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهود نجميه محمود علاء مدافع الفريق وأحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد فى لقاء الإنتاج الحربى المقبل بعد غيابهما عن موقعة سموحة أمس .

وتعادل سموحة مع الزمالك فى الوقت القاتل بثلاثة أهداف لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما بإستاد الجيش الثالث ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 للدوري .

ونجح سموحة فى تعديل تخلفه بثلاثة أهداف مقابل هدف بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق أحمد حسن مكى وحسام حسن الذي سجل هدف سموحة الأول وهدف الزمالك الثاني بالخطأ في مرماه ، فيما سجل كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد هدفا الفريق الأبيض الأول والثالث تباعا.

وغاب محمود علاء عن لقاء سموحة بقرار فني من باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض لمنح اللاعب الدولي قسطا من الراحة .

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فيما غاب أحمد عيد للحصول على الإنذار الثالث مما عرضه للإيقاف الإجبارى .

وعانى الزمالك من غياب ظهيري الجنب الأساسين للإصابة محمد عبدالشافى يسارا بعد إصابته بخلع الكتف في لقاء القمة 120 أمام الأهلي إثر اصطدام قوى مع وليد سليمان وتعرض حازم إمام لاصابة فى العضلة الأمامية .

ويواجه الزمالك ضيفه الإنتاج الحربى الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري .