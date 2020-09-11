نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجه نادي الزمالك أنظاره نحو ضم الحصول على خدمات الظهير الأيمن لنادي إنبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن النادي يدرس التعاقد مع على فوزي، الظهير الأيمن لنادي إنبي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.
وأوضح المصدر، أن إدارة القلعة البيضاء تستهدف تدعيماً إضافياً لمركز الظهير الأيمن، رفقة التونسي حمزة المثلوثي، نجم نادي الصفاقسي التونسي، الذي انضم رسمياً.
وأشار أن التفاوض لضم على فوزي سيعني التنازل عن ضم رجب بكار، ظهير بيراميدز، بعد ابتعاده عن المشاركة خلال المباريات الماضية.
وفي سياق متصل، تواصل إدارة الفريق حسم ملف تجديد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
وكان الزمالك قد تعادل أمس الخميس مع سموحة 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.
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