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نصر حسين داي الجزائري يتعاقد مع مهاجم مولودية وهران

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي نصر حسين داي الجزائري لكرة القدم مع المهاجم رشيد ناجي، قادما من مولودية وهران في صفقة انتقال حر.

وأصبح ناجي، اللاعب الـ13 الذي يضمه نصر حسين داي منذ فتح باب الانتقالات الصيفية مطلع أغسطس الماضي.

وقال نذير لكناوي، المدير الفني لنادي نصر حسين داي إن الفريق يخطط لضم لاعبين اثنين قبل غلق قائمة اللاعبين يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الفريق بحاجة إلى مدافع ومهاجم.

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وذكرت بعض المصادر أن مسؤولي الفريق في اتصالات مع قائد الفريق السابق أحمد قاسمي، الذي انفصل عن شباب بلوزداد حامل لقب الدوري، والمدافع أيمن بوشريحة، من شباب قسنطينة.

وأكد لكناوي، في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أن نصر حسين داي، تعاقد مع لاعبين هم مزيج من الخبرة وطموح الشباب، بوسعهم مقارعة الكبار في مسابقة الدوري للموسم المقبل المقرر انطلاقته في 20 نوفمبر المقبل.

وكشف لكناوي، ان نصر حسين داي سيخوض معسكره الإعدادي في الجزائر وليس في الخارج.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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