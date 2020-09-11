الارشيف / الرياضة

ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الجهاز الفني لريال مدريد الإسباني وضع خطة خاصة من أجل تجهيز نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد إستعداداً للموسم المقبل.

وأفادت شبكة ABC الإسبانية بأن المعد البدني للفريق جريجوري دوبون عمل على تصميم برنامج إعداد بدني خاص للنجم البلجيكي.

وأشارت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في استعادة هازارد للياقته البدنية في أقرب وقت ممكن بعد المشاكل التي عانى منها في الموسم الماضي لكن بدون تسرع.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن هازارد إنضم للفريق الملكي بالأمس وأجرى الجلسة الأولى في صالة الألعاب الرياضية ومن المحتمل أن يشارك في مباراة ريال سوسيداد يوم 20 سبتمبر الحالي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا