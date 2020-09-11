نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الجهاز الفني لريال مدريد الإسباني وضع خطة خاصة من أجل تجهيز نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد إستعداداً للموسم المقبل.
وأفادت شبكة ABC الإسبانية بأن المعد البدني للفريق جريجوري دوبون عمل على تصميم برنامج إعداد بدني خاص للنجم البلجيكي.
وأشارت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في استعادة هازارد للياقته البدنية في أقرب وقت ممكن بعد المشاكل التي عانى منها في الموسم الماضي لكن بدون تسرع.
وأوضحت الشبكة الإسبانية أن هازارد إنضم للفريق الملكي بالأمس وأجرى الجلسة الأولى في صالة الألعاب الرياضية ومن المحتمل أن يشارك في مباراة ريال سوسيداد يوم 20 سبتمبر الحالي.
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